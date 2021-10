Els responsables de les discoteques de Manresa celebren la voluntat del Govern de reobrir l’oci nocturn a partir d’aquest divendres, però es mostren cautelosos a l’hora de valorar un retorn que s’ha vist posposat diverses vegades, a causa de la situació epidemiològica. En aquest sentit, es mantenen expectants envers la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha d’avalar la proposta sobre l’obligatorietat de presentar el passaport covid amb la pauta de vacunació completa o bé una prova diagnòstica negativa a la porta dels locals. El sector, que acumula pèrdues des de l’inici de la pandèmia, veu en aquesta mesura una oportunitat per recuperar l’activitat de forma definitiva.

La proposta que ahir va presentar el Govern català s’ha rebut amb esperança, especialment en aquells locals interiors que no es van poder beneficiar de la parcial reobertura de l’oci nocturn en espais exteriors i fins a les 3 de la matinada, que va entrar en vigor a finals de setembre. «Fa més d’un any i mig que no podem treballar amb normalitat», lamenta el responsable de la sala Stroika de Manresa, Dani Castellano. El que també és el director de la Casa de la Música de Manresa es mostra prudent a l’hora de parlar sobre la imminent obertura. «El Govern s’ha fet enrere tantes vegades que ens ho prenem amb certa cautela, però si aquesta vegada tira endavant, serà un pas de gegant», destaca.

«De moment, la reobertura només és un titular. Fins que no es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat no cantarem victòria», posa de manifest el propietari de la discoteca El Sielu de Manresa, Jordi Cortès, que ja va veure com el mes de juny l’oci nocturn només obria per dues setmanes, a causa de l’evolució negativa dels contagis per la covid-19. Qui també parla sobre la urgència de reactivar el sector és Roger Clotet, un dels socis del Grup Ítaca de Manresa. «La Generalitat ha endarrerit molt l’obertura de l’oci nocturn respecte d’altres països europeus, i ha provocat que siguem un dels sectors més afectats per la pandèmia». Amb tot, afegeix que «el nou protocol per reobrir les discoteques és una bona notícia, però caldrà llegir la lletra petita».

Passaport covid com a requisit

Un dels requisits que estableix la Generalitat per a la reobertura de l’oci nocturn és l’entrada als locals amb passaport covid o bé amb una prova diagnòstica negativa. Sobre aquesta qüestió, Clotet considera que «la mesura permetrà garantir la seguretat dels locals», però, alhora, es pregunta «per què no s’estén el requisit a altres àmbits que també suposen un risc de contagi, com ara el transport públic». Per la seva banda, Castellano suggereix que «si el passaport covid és imprescindible per entrar, es podria flexibilitzar l’ús de la mascareta, una mesura molt difícil de controlar en el context d’una discoteca».

De fet, en el nou protocol, la Generalitat determina que la mascareta s’haurà de portar en tot moment, excepte quan s’estigui consumint. «Per tal de complir la mesura, podem alertar els clients que se la treuen, però és molt incontrolable en un ambient en què la gent té ganes de ballar i passar-s’ho bé», afirma el representant del local Casablanca, Nico Gutiérrez. En la mateixa línia s’expressa Cortès, qui remarca que, en aquelles dues setmanes de juny, «va ser molt complicat aconseguir que tots els usuaris duguessin la mascareta ben posada, no consumissin a la pista de ball o mantinguessin un metre i mig de distància entre ells».

Malgrat que es manté l’ús de la mascareta, els responsables consultats celebren la relaxació d’algunes mesures com l’horari de tancament, que serà fins a les 5 de la matinada entre setmana i fins a les 6 de la matinada els dissabtes i diumenges, i l’aforament al 70%. «Aquest increment en la capacitat de persones que podem acollir és un bon punt de sortida», fa notar Castellano, que augura que, «si les dades són positives, potser podrem arribar el 100% de l’aforament a finals d’any».

L’ampliació de l’horari i de l’aforament també és una bona notícia per a locals nocturns com el cafè-teatre Voilà de Manresa. Els seus responsables, Emma Costa i Xavier Tristany, fan ressaltar que «qualsevol signe d’obertura és positiu per al sector». Els propietaris del local, que tornarà a programar concerts a partir del 4 de novembre, destaquen que la seva situació és diferent de la d’una discoteca, «però ara no haurem de patir per si ens allarguem més del compte». Aquest local, així com la resta, esperen una bona resposta per part del públic de cara a la possible imminent obertura.