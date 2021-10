Una jove de 19 anys ha rebut un informe mèdic a l'hospital Reina Sofia de Múrcia que textualment recull l'homosexualitat com a «malaltia actual». El dia 4 d’octubre passat, la pacient, veïna de Llano de Brujas, va acudir a la consulta de ginecologia de l’esmentat hospital, ubicat a l’avinguda Intendenta Jorge Palacios, 1 de Múrcia, després de la qual se li va entregar un informe mèdic el diagnòstic del qual era: «malaltia actual: homosexual».

Des de l’Associació Col·lectiu GALACTYCO de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Trans de Cartagena i Comarca denuncien «el tracte vexatori per LGTBI-fòbia» rebut per una pacient de 19 anys en una consulta ginecològica. «Va ser el 1990 quan l’Organització Mundial de la Salut va retirar de la llista de malalties mentals l’homosexualitat, i això no obstant, 31 anys després, en el Sistema Murcià de Salut alguns professionals continuen assumint l’orientació sexual com una malaltia», es queixen des del col·lectiu LGTBI.

Des de Galactyco denuncien públicament la «ignorància manifesta amb caires LGTBI-fòbics que suposa relacionar orientació sexual amb malaltia» i acusen el Govern Regional de Múrcia, la Conselleria de Sanitat, i el Sistema Murcià de Salut, de «deixadesa institucional per aplicar la llei 8/2016 de 27 de maig, d'igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals, i de polítiques públiques contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere a la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia, que després de cinc anys aprovada es manté com un ornament legislatiu».

Per aquesta raó, han enviat escrits a la Conselleria i a l'SMS «exigint-los rectificació i disculpes de manera immediata a la pacient, així com l'aplicació d'aquesta llei, que en matèria sanitària, compromet el Govern de Múrcia a garantir un tracte respectuós cap a les persones LGTBI i que els professionals sanitaris comptin amb una formació i informació adequada sobre homosexualitat, bisexualitat, transsexualitat i intersexualitat».