El Tribunal Constitucional (TC) va avalar ahir per unanimitat la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades pel Tribunal Suprem contra l’expresident Carles Puigdemont, mentre el Govern català parla de «ridícul internacional de la justícia espanyola».

La decisió del TC es donava a conèixer un dia després que el Tribunal d’Apel·lació de Sàsser acordés posposar el procés sobre l’extradició de Puigdemont fins que la Cort Europea de Justícia es pronunciï sobre la seva immunitat i sobre la qüestió prejudicial presentada pel magistrat Pablo Llarena. El ple del TC va acordar en un acte rebutjar els recursos de Puigdemont i dels exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig contra les resolucions del Suprem que van acordar emetre les ordres de detenció.

La decisió del Constitucional suposa un suport a la instrucció del jutge Llarena i al Tribunal Suprem, oimés després dels esdeveniments dels últims dies arran de la detenció de Puigdemont el passat 23 de setembre a Sardenya i la seva posada en llibertat, sense mesures cautelars, 24 hores més tard. Llarena ha insistit en dues ocasions al Tribunal d’Apel·lació de Sàsser que l’euroordre està activa i, per tant, segueix vigent malgrat «determinades informacions» que sostenien el contrari, una tesi que defensa l’equip jurídic de Puigdemont.

Mentrestant, a les files independentistes se segueix celebrant la decisió adoptada dilluns per la justícia italiana i s’assenyala Llarena per la seva «cacera» fallida contra Puigdemont. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va destacar el «ridícul internacional de la justícia espanyola» després d’aquest nou episodi de «descrèdit europeu» de l’Estat espanyol i va fer una crida a «posar fi de manera immediata a la repressió» contra l’independentisme.

També l’exconsellera Ponsatí va ironitzar, en declaracions a Tv3 des de Sardenya, on va viatjar per acompanyar Puigdemont, sobre els «ridículs» esforços, fins ara infructuosos, del jutge Llarena per aconseguir l’extradició de l’expresident. A Llarena «li agrada comprar números d’una loteria en la qual no pot guanyar mai. Això no és la loteria, és la justícia europea», va dir Ponsatí, que observa «una persecució política organitzada i sistematitzada, de la qual són responsables les més altes autoritats de l’Estat espanyol». Per la seva banda, el PP ha sol·licitat la compareixença al Congrés de la ministra de Justícia, Pilar Llop, perquè doni explicacions sobre «l’ús partidista» de les «instruccions que està donant» el Govern a l’Advocacia de l’Estat sobre el cas.