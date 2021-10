El Tribunal Constitucional va donar ahir la raó a Vox i va declarar inconstitucional, per sis a quatre, la decisió de la Mesa de Congrés de paralitzar els terminis de les iniciatives parlamentàries en tramitació per combatre la pandèmia, tal com es va fer en altres àmbits com la pròpia justícia, que va paralitzar tota activitat que no es considerava essencial.

El president del Constitucional, Juan José González Rivas, va tornar a quedar en minoria en votar amb els magistrats considerats de tendència progressista: Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, que van anunciar vots particulars per mostrar la seva discrepància amb la majoria. En la sentència que va declarar il·legal el primer estat d’alarma per sis vots a cinc, també va votar amb ells el conservador Andrés Ollero, que aquesta vegada s’ha sumat a la majoria. Alfredo Montoya no va votar en aquesta ocasió en seguir malalt.