El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va demanar ahir mantenir els fons covid de l’Estat per afrontar les seqüeles derivades de la malaltia i una «onada oculta» de la pandèmia.

Es tracta d’una onada «no pròpiament covid, sinó de tot allò que ens deixa la covid», va argumentat el conseller en la seva compareixença al ple del Parlament per informar sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la pandèmia.

Així, Argimon va advocar per abordar tant l’evolució immediata de la pandèmia com aquesta onada oculta els pròxims mesos, que considera clau abans de l’arribada de la grip: «És molt important ser conscients que encara estem en pandèmia».

També va destacar la campanya de vacunació de la covid-19, que el departament continuarà promovent els pròxims mesos a través d’estratègies comunitàries i des dels punts de vacunació que mantenen oberts.

Va celebrar que la situació epidemiològica actual és molt diferent de la registrada aquest estiu per l’impacte de la cinquena onada, però va llançar un advertiment: «Malgrat que tinguem menys covid continuarem tenint covid».

Cinquena onada

Sobre l’impacte de la cinquena onada de la pandèmia, Argimon el va atribuir a diferents causes, com un augment de la interacció social, més transmissibilitat de la variant delta i una cobertura vacunal insuficient entre la població.

Així mateix, va aclarir que les onades pandèmiques no es donen de manera aïllada i solen respondre a situacions generalitzades: «La cinquena onada no ha arribat exclusivament a Catalunya», va subratllar.

Restriccions

El conseller va reivindicar les mesures impulsades per fer front a aquest cinquè episodi com el tancament de l’oci nocturn, la limitació horària dels establiments, la restricció en les reunions socials i el toc de queda, entre d’altres.

També va destacar l’augment de la vacunació al juliol amb gairebé 2,5 milions de dosis administrades, la vacunació sense cita a l’agost per incentivar la campanya durant les vacances d’estiu i les iniciatives de sensibilització que ha impulsat el Departament de Salut.

Aragonès reclama més recursos

El president del Govern, Pere Aragonès, va defensar ahir en la compareixença sobre la pandèmia al ple del Parlament, que el Govern central incrementi els recursos de salut per a les comunitats autònomes: «S’haurà d’arribar a un gran acord que no serà bo només per a Catalunya, sinó que ha de ser bo per a tothom, també per als altres territoris de l’Estat». «Una gran part dels recursos que recapta l’Estat no tornen, no reverteixen en aquest territori. I això no és buscar excuses. L’infrafinançament de les competències en salut no només el pateix Catalunya, sinó el conjunt de territoris», va dir el president. També va assegurar que les pròximes setmanes es podran flexibilitzar les mesures sanitàries i va destacar que actualment disposen d’eines que permeten «recuperar la quotidianitat» de cara a la tardor i l’hivern.