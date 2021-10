El nombre de persones hospitalitzades per covid a Catalunya ha baixat de 400 per primera vegada des del 14 de juliol del 2020, mentre l’epidèmia segueix sota control, amb els indicadors estancats en nivells moderats i un descens de la mortalitat.

Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 395 pacients hospitalitzats per covid, 22 menys que dimarts, dels quals 117 són a l’UCI, sis menys que la vigília, 81 d’ells intubats i 12 de connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria), una xifra de crítics que no es donava des de l’1 de juliol passat.

Els serveis d’atenció primària van visitar ahir un total de 5.179 persones amb covid, aproximadament uns 700 menys que dimarts de la setmana anterior.

El nombre de morts des de l’inici de l’epidèmia ascendeix a 23.922, amb quatre de notificats les últimes 24 hores, mentre que els últims set dies hi ha hagut 20 defuncions per covid, una mitjana d’una mica menys de tres diàries, amb un descens pel que fa a dies anteriors.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, era ahir de 63 punts, un menys que ahir, una xifra que es manté dins dels paràmetres de «risc moderat».

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya era ahir d’1,04, dues centèsimes menys que dimarts, la qual cosa vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 104 persones, en el segon dia consecutiu que descendeix la velocitat de transmissió.

Des de l’inici de l’epidèmia, un total de 990.224 persones han estat diagnosticades de covid-19 per tot tipus de proves a Catalunya, 353 d’elles les 24 hores anteriors, mentre que l’última setmana han estat 2.472 els diagnosticats per PCR o Test d’Antígens (TA), una mitjana de 353 diaris, xifra que no es donava des de principis del juliol del 2020.

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d’antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) era de 31 casos, que es manté igual des de divendres, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) era de 62 casos, igual des de l’inici de la setmana.

La positivitat -el percentatge de PCR i TA amb resultat positiu- era d’1,89%, una centèsima menys que dimarts, lluny del 5%, que és el percentatge que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

Per comarques, el Berguedà (788) se situava ahir en el primer lloc de les que tenien un risc de rebrot més elevat, mentre que entre les 10 amb un risc baix -menys de 30- hi havia l’Alt Urgell (13) i el Moianès (0).

Entre els municipis que tenien un pitjor EPG hi havia Puigcerdà (238) i Manresa (237).