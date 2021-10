Les divergències estratègiques sobre com abordar la negociació dels propers pressupostos generals de l’Estat estan tensant novament les relacions entre ERC i JxCat, els dos socis del Govern.

Mentre ERC -que ja va facilitar l’aprovació dels últims pressupostos estatals- segueix una estratègia de desglaç amb el Govern de Pedro Sánchez, amb qui comparteix la taula de diàleg, JxCat defensa la «confrontació» amb l’Estat i es mostra molt reticent a cedir vots al Congrés si no hi ha avanços en les reivindicacions independentistes d’amnistia i autodeterminació.

Per evitar que ERC negociï en solitari els pressupostos amb el Govern de Sánchez, JxCat reclama un front comú independentista per consensuar la posició negociadora. No obstant això, els 13 vots d’ERC per si sols ja són decisius per a l’aprovació dels comptes, de manera que els republicans no volen veure’s supeditats a una estratègia negociadora que busqui només el desgast del rival i que prevegi d’entrada votar en contra dels pressupostos.

Aquestes diferències es van posar de manifest ahir en la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el ple del Parlament, on el president del grup de JxCat, Albert Batet, va reclamar una estratègia unitària de negociació. Batet va celebrar que el Tribunal d’Apel·lació de Sàsser decidís suspendre el procés sobre el possible lliurament a Espanya de l’expresident Carles Puigdemont i ha remarcat que, després d’aquesta «victòria» judicial, és el moment que l’independentisme «es faci valer amb tota la força», des d’una posició unitària dels 19 diputats d’ERC, JxCat i la CUP al Congrés. Els pressupostos generals de l’Estat, va destacar, «són una palanca de pressió que no podem desaprofitar», per la qual cosa JxCat considera «imprescindible actuar de manera coordinada, com diu l’acord de Govern, amb tota la força». «Comencem a treballar des del conjunt de l’independentisme per a una posició compartida sobre aquesta nova oportunitat», va afegir.

En ocasions anteriors, Aragonès havia expressat els seus recels cap a la mà estesa de JxCat per negociar units els pressupostos estatals, però en aquesta ocasió no ha tancat la porta a mantenir una estratègia comuna: «Endavant», va dir, oferint-se a explorar una posició negociadora conjunta. No obstant això, va convidar JxCat a posar sobre la taula «propostes concretes» de cara a aquesta negociació per veure què poden «aportar».

Després d’escoltar Aragonès, fonts de JxCat van «lamentar» que el president s’hagi «sortit per la tangent» sense comprometre’s més explícitament a establir un front comú independentista per negociar els pressupostos amb el govern de l’Estat.

En la sessió de control, Aragonès també va aprofitar per arremetre contra la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per «el seu silenci» durant la vaga de maquinistes de Renfe a Catalunya. «A qui li toca assumir responsabilitats polítiques no se l’ha vist per enlloc. On està la ministra de Transport?», va dir.

Per la seva banda, el líder del PSC al Parlament i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, va demanar a Aragonès que tramiti les actes administratives aixecades pels Mossos d’Esquadra el 2020 a manifestants que el seu predecessor en el càrrec, Quim Torra, no va tramitar durant la seva presidència. Illa va demanar al president que «esbrini les causes» per les quals no es van tramitar aquestes denúncies i li va preguntar si, arribat el cas, sancionaria als responsables. Prèviament, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va anunciar que el Govern aprovarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022 en els primers dies de novembre i, després de portar-los al Parlament, espera que «entrin en vigor l’1 de gener del 2022» (vegeu pàgina següent).