Els fiscals del Tribunal Suprem que tenen entre mans les diligències obertes en relació amb Joan Carles I es disposen a arxivar-les en els pròxims dies, segons va avançar El Confidencial. Els motius són diversos i contundents a l’hora d’obligar a tancar les indagacions sense haver-les judicialitzat, cosa que evita que hagi de comparèixer davant la Sala Segona del Tribunal Suprem i suposa que no hi haurà una absolució o exoneració formal.

Tot i que la versió oficial de la Fiscalia General de l’Estat és que l’equip de fiscals que dirigeix el tinent fiscal del Suprem, José Ignacio Campos, continua amb el seu treball amb eficàcia, rigor i discreció, fonts del ministeri públic assenyalen que el futur de les diligències d’investigació obertes serà l’arxivament, perquè les tres s’emmarquen en algun motiu que n’impedeix la investigació.

Les primeres, relatives als 65 milions d’euros rebuts de la monarquia saudita, segons la seva examant Corinna Larsen, per la construcció de l’AVE a la Meca, corresponen a fets que s’haurien produït abans de la seva abdicació, per això, com a cap de l’Estat, la seva actuació, sigui quina sigui, estaria protegida per la inviolabilitat que confereix el càrrec. Però, a més, segons les fonts consultades, tot i que no fos inviolable, tampoc seria perseguible, perquè els fets haurien prescrit.

Això va canviar el juny del 2014, moment en què el seu únic privilegi va passar a ser aforat davant la Sala Segona del Suprem. La fiscalia considera que els seus representants a l’alt tribunal són equivalents i per això han liderat les diligències, a les quals es va afegir el fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, també amb categoria de fiscal de sala. Però des que es van obrir les primeres diligències i fins a les segones, per l’ús de targetes a nom de la seva ajudant de camp i amb diners d’un empresari mexicà, l’advocat del rei emèrit ha presentat fins a dues regulacions fiscals per cinc milions d’euros amb què va cobrir el delicte fiscal que podria haver comès amb l’ús de la targeta, però també els pagaments per vuit milions d’euros en bitllets d’avió que se li van sufragar a ell i a Larsen des de la fundació Zagatka. Les terceres diligències va ser per un fons a l’illa de Jersey. Les fonts consultades afirmen que, malgrat que en ocasions s’han presentat els fets que se li atribueixen com a delictius, no s’han arribat a trobar indicis que ho puguin ser, cosa que obliga a tancar les indagacions un cop comprovades que les regulacions fiscals són completes, veraces i espontànies.