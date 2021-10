La Generalitat va presentar ahir al matí davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la seva petició perquè avali el passaport covid, amb el qual pretén reobrir l’oci nocturn en interiors a partir d’avui a la nit.

Segons va informat el TSJC, la sala contenciós administrativa de l’alt tribunal català va rebre la petició del Govern i la va remetre a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre la seva validació abans de les 10 hores d’avui, i després els magistrats es reuniran per deliberar.

El passaport covid, que acredita que s’ha rebut la pauta de vacunació completa, és una de les condicions que ha fixat el Govern per a l’accés als locals d’oci nocturn, encara que el seu ús ha de ser ratificat judicialment perquè afecta drets fonamentals.

Si el TSJC dona llum verda a la iniciativa del Govern, els usuaris podran entrar als establiments d’oci nocturn en interiors -fins ara només hi ha autorització per a les terrasses- amb el certificat covid, disponible al portal La Meva Salut per als qui ja tenen la pauta de vacunació completa, i que hauran d’acompanyar del document d’identitat.

En cas de no tenir la vacuna contra el coronavirus posada, també podran accedir presentant una prova PCR feta en un centre homologat no més de 72 hores abans o un test d’antígens fet en les 48 hores anteriors, que seran validats, com el certificat covid, a l’entrada al local.

Per tant, els responsables de les discoteques i sales de ball -i no els usuaris- seran els que disposaran de l’aplicació desenvolupada pel Govern per comprovar la validesa de la documentació presentada. El Govern va admetre dimarts que no té un «pla B» per al cas que el TSJC rebutgi avalar l’ús del passaport covid per accedir a locals d’oci nocturn, fet que preocupa les patronals del sector tenint en compte que la justícia ho ha tombat en altres comunitats autònomes.