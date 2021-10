El conseller d’Economia, Jaume Giró, va avançar ahir al Parlament que els pressupostos de la Generalitat per al 2022 –la presentació dels quals va retardar fins a principis de novembre– no inclouran una pujada d’impostos com els de patrimoni, successions i donacions, tot i la reclamació de la CUP d’un increment de pressió fiscal. El que sí que va suggerir, en canvi, és una rebaixa de l’IRPF en els trams més baixos, la reducció del qual es podria aplicar als contribuents que declaren menys de 60.000 euros o de 30.000 euros bruts anuals.

Giró va tancar així la porta a les pretensions de la CUP després que la diputada anticapitalista Eulàlia Reguant reclamés una pujada d’impostos. El titular d’Economia va argumentar que en patrimoni, successions i donacions «estem molt al límit» de pressió fiscal per la pujada d’aquestes taxes els últims anys, però va deixar anar que «tenim marge» en els trams més baixos de l’IRPF. En aquest sentit, va recordar que el 72% de les declaracions de la renda a Catalunya declaren menys de 30.000 euros d’ingressos, i que el 94% declaren menys de 60.000 euros. «Treballem aquí», va tancar.

Els anticapitalistes, que mantenen converses periòdiques amb el conseller per pactar els comptes, reclamen una modificació de l’impost de patrimoni –rebaixant el mínim exempt–, la creació d’una figura impositiva per a qui té més de 10 milions d’euros, i l’augment dels trams superiors de l’IRPF –al·legant que, encara que només un 5% dels contribuents anuals declaren ingressos superiors als 60.000 euros, la seva càrrega efectiva disminueix en comparació de les rendes més baixes– i el desplegament dels impostos que preveu la llei contra el canvi climàtic. En aquest últim aspecte, en una altra intervenció, Giró sí que va acceptar implementar aquests impostos però no apujar el de patrimoni.