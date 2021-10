Boris Johnson adverteix que hi haurà dificultats en el període de transició al que va denominar com una economia d’«alta velocitat i elevada preparació». El seu Govern, va dir en el discurs de clausura de la Conferència del partit Conservador, «té el coratge» per a afrontar els problemes econòmics i socials que administracions prèvies, conservadores i laboristes, no han tingut el valor d’abordar. Amb ell, el Regne Unit «s’ha embarcat en un canvi necessari des de feia temps en la direcció en l’economia», la qual cosa suposa «no tornar a usar el mateix mètode d’immigració incontrolada, mantenint salaris baixos. No és utilitzar la immigració com una excusa per a no invertir en gent, en formació, i en equipament i en maquinària». Johnson culpa a les empreses dels problemes que s’està vivint com les cues en les gasolineres i l’escassetat de provisions.

Els empresaris demanen visats d’almenys cinc anys per als treballadors estrangers, però el primer ministre va insistir en la reducció de mà d’obra d’immigrants, per a reemplaçar-la amb millors condicions i salaris més alts, de manera que siguin britànics els que ocupin els llocs. L’aparent desig de millorar la vida dels més vulnerables coincideix amb l’eliminació des del dimecres de l’ajuda de 20 lliures setmanals que 6 milions de britànics en extrema necessitat anaven rebent durant la pandèmia.