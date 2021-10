La jutgessa catalana Maria Lourdes Arastey Sahún ha assumit aquest dijous la plaça espanyola al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La fins ara magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem ha pres possessió del càrrec en una audiència a la seu del TJUE, a Luxemburg. És la primera jutgessa de carrera que representarà Espanya al TJUE i substituirà a la fins ara vicepresidenta del TJUE, Rosario Silva de Lapuerta, que va decidir no continuar a l'alt tribunal després vuit anys en aquesta institució.

Nascuda a Tarragona el 1959, Maria Lourdes Arastey Sahún es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona el 1983 i es va formar com a jutge durant dos anys a l'Escola Judicial. Va començar a exercir com a jutgessa de primera instància i instrucció a Sant Feliu de Llobregat.

Entre el 1990 i el 2009 va formar part de Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i posteriorment va ser nomenada magistrada al Tribunal Suprem. A més, entre el 2013 i el 2021 va exercir el càrrec de jutgessa al Tribunal Administratiu de l'OTAN.

Defensora de la igualtat de gènere, Arastey Sahún considera que continua sent una assignatura pendent per a la judicatura. "La incoherència és que en la Carrera Judicial les dones representin més de la meitat, però no en els alts càrrecs", va dir poc abans de traslladar-se a Luxemburg.