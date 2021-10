El líder del PP, Pablo Casado, va anunciar ahir que la seva formació portarà al Tribunal Constitucional la llei d’habitatge i no l’aplicarà a les seves comunitats autònomes. Segons el seu parer, «aquest intervencionisme és suïcida» i demostra que Espanya té «el Govern més radical de la Unió Europea». En una entrevista a Telecinco, Casado va assenyalar que aquesta intervenció en el mercat de lloguer llança un «missatge d’inseguretat jurídica» i va afegir que un Govern no pot «interferir» en la llibertat i en la propietat privada. El cap de l’oposició va avisar que amb les mesures del Govern la gent no posarà els seus pisos en lloguer i hi hauà menys habitatge. És més, va afegir que no és una qüestió de donar ajudes sinó de donar seguretat jurídica, que vinguin a Espanya els inversors i que els joves tinguin feina, perquè així podran accedir al lloguer.

Per això, va anunciar que el PP portarà la decisió de Govern d’«intervenir» el mercat del lloguer davant el TC. «Sánchez és ostatge dels seus socis radicals i és una pena que Espanya tingui el Govern més radical de la UE», va manifestar, tot recordant que el seu partit també va dur al TC la llei de lloguers de Catalunya. La Comunitat de Madrid va anunciar que defensarà els propietaris i els «blindarà» davant el projecte de Llei d’Habitatge nacional «intervencionista» que han pactat el PSOE i Podem i que, en cas d’aprovar-se, obligarà els grans propietaris a abaixar els lloguers i congelarà el preu als particulars.

Els socialistes van intentar suavitzar en el possible la llei d’habitatge. El missatge que busca ara traslladar el PSOE, i que ahir va verbalitzar el president del Govern des d’Eslovènia, és que la norma, quan neixi, serà «respectuosa» amb la propietat privada i «equilibrada», així com va demanar donar una «oportunitat» al text i que aquest serveixi per construir un gran acord d’Estat per donar sortides a un problema cada vegada més urgent. «No es pot dir que no a un projecte de llei que no s’ha tingut l’ocasió de poder llegir», va assegurar Sánchez. El cap de l’Executiu va explicar que el que ha pretès el Govern és convertir l’habitatge en «un dret», com proclama la Constitució en el seu article 47, tot i que fins ara no hagi estat garantit pels poders públics. El Gabinet de coalició, va indicar, ha posat damunt la taula un conjunt de respostes «equilibrades», com demana la Carta Magna, «respectuoses» amb la propietat privada i «compromeses» amb l’accés dels joves a l’habitatge.