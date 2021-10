L'expresident de la Generalitat Artur Mas té previst recórrer a la justícia europea la sentència del 9-N que el condemna a 1 any i 1 mes d'inhabilitació i que el Tribunal Constitucional va avalar el dimecres en rebutjar el seu recurs. Tot i això, l'expresident ha assegurat en una entrevista a Ser Catalunya que ni ell ni el seu advocat han rebut cap notificació del TC, sinó que se n'han assabentat per la premsa. Per això, segons ha explicat, esperarà a poder llegir primer l'argumentació del tribunal abans de decidir quina defensa farà a instàncies europees. "És l'única esperança que podem tenir", ha expressat.

Mas ha denunciat que el fet que hagi sabut la decisió del TC per la premsa és una mostra del "deteriorament i la degradació" de l'estat de dret. "Si en el dret no es mantenen les formes, no és dret", ha insistit.L'expresident de la Generalitat ha admès que l'ha "sorprès" i que li "grinyola" que el TC "no hagi tingut en compte per res" el recurs que va presentar, però ha dit que ja analitzarà la decisió un cop li facin arribar la sentència.

Mas ha reconegut que en el passat ell era dels que "pensava que el sistema judicial era garantista i protegia els drets de les persones tinguessin les idees que tinguessin", però ha remarcat que des de l'inici del procés independentista s'ha convertit "en escèptic total" respecte a les garanties que ofereixen "determinats estaments del sistema judicial"."En el tema polític les garanties salten pels aires", ha apuntat, i ha remarcat la "bufetada" que a parer seu rep la justícia espanyola a cada resolució en favor de Carles Puigdemont a Europa.

Taula de diàleg

L'expresident de la Generalitat també s'ha referit a la taula de diàleg per resoldre el conflicte polític i ha remarcat que tot i que és "escèptic" creu que cal seure a la negociació. "Des del primer moment nosaltres vam aixecar la bandera del diàleg i ens vam queixar que no hi havia ningú a l'altra banda per parlar; ara, quan hi ha algú, encara que no et fiïs de les conseqüències tu hi has de ser", ha argumentat. D'altra banda, Mas ha rebutjat vincular la decisió del TC a la taula de diàleg i ha insistit en separar "completament" el funcionament del sistema judicial i la negociació entre governs. "No ens hem de confondre, una cosa són els governs i l'altra els altres organismes de l'Estat que actuen de manera absolutament autònoma", ha afegit.