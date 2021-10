Un cop el Tribunal Superior de Justícia de la Generalitat (TSJC) ha donat llum verda aquest dijous al migdia, Catalunya reobre a mitjanit l'oci nocturn. De les 12 a les 5 de la matinada, Coco Village (Sant Fruitós) ha organitzat l'esdeveniment Jarana Universitària. Així ho apuntaven al perfil d'Instagram de l'espai.

També, del Grup Ítaca, també obre l'Sky Bar Seven i ho farà a partir de les 12 de la nit. Per altra banda, el Casablanca ja té preparada La Moguda, que es farà de 12 a 3:30 h, que està dirigida a públic universitari. Així ho han anunciat al perfil d'Instagram del local.

Amb el vistiplau del TSJC, tira endavant el decret de la Generalitat sobre la matèria, que també ha rebut el suport previ de la fiscalia. En una interlocutòria de vuit pàgines, els magistrats de la secció tercera de la sala contenciosa-administrativa avalen la mesura basant-se en les xifres pandèmiques aportades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i també tenint en compte la sentència del Tribunal Suprem que al setembre va avalar el passaport covid per a les discoteques gallegues.

Requisits per entrar-hi

Per accedir als locals, serà necessari presentar el passaport covid, ja que el tribunal considera que és una mesura idònia i proporcional per poder reobrir un sector econòmic molt perjudicat per la crisi pandèmica i alhora no vulnera greument els drets fonamentals dels usuaris.

En cas de no tenir la pauta completa, caldrà un certificat que asseguri que el client s'ha recuperat de covid en els últims sis mesos. També serveixen els tests, en el cas de les PCR, s'haurà d'haver fet en les últimes 72 hores. Pel que fa als d'antígens, haurà de ser de les últimes 48 hores.

Restriccions a l'interior

Catalunya actualment presenta una reducció en la incidència de casos covid en les últimes setmanes, sobretot en els sectors més joves. Tot i això, el decret ara ratificat estableix un aforament màxim del 70%, horaris com abans de la pandèmia i obligatorietat de portar la mascareta en tot moment. A la pista de ball no cal mantenir les distàncies de seguretat, però la mascareta haurà d'estar ben posada i no es podrà consumir cap mena de beguda.