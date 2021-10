El Constitucional ha avalat sis anys després la presó permanent revisable impulsada pel Govern de Mariano Rajoy en rebutjar el recurs del PSOE i la resta de l’oposició, que van ser presentats davant el tribunal el 2015.

Fonts jurídiques van informar a Efe que el resultat de la votació del ple ha estat de set vots en contra del recurs -tots del bloc conservador- i tres a favor d’estimar-lo, de l’anomenat sector progressista. Es tracta dels magistrats Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol, que van anunciar que formularan vots particulars en contra de la sentència aprovada per la majoria perquè per a ells la presó permanent suposa una «línia vermella» en considerar-la inconstitucional per definició.

Segons les fonts, la ponència de la vicepresidenta Encarnación Roca va rebre el suport en els seus termes sense incloure les modificacions dels progressistes, que advocaven, almenys, per suavitzar les condicions que afecten el caràcter revisable de la pena, que també existeix en diversos països del nostre entorn com França, Alemanya i Itàlia.

D’aquesta manera, s’han avalat els terminis fixats pel Codi Penal per revisar l’empresonament, que oscil·len entre els 25 i els 35 anys, malgrat que hi havia diverses peticions sobre la taula per rebaixar els mínims de presó efectiva fins als 20 o 15 anys.

«La presó permanent revisable s’ha avalat en els seus propis termes, no s’ha modificat res», van assenyalar a Efe les fonts, que reconeixen que són «conscients del temps» que ha passat des que el 2015 l’oposició en bloc va recórrer la presó permanent dissenyada pel Govern de Mariano Rajoy i que va tirar endavant amb la majoria absoluta dels populars.

El PSOE va impulsar el recurs, tot i que, un cop a la Moncloa i amb la possibilitat de derogar-la, els socialistes van optar per esperar a saber el dictamen del tribunal. Les fonts consultades es remeten a aquest fet com a explicació per tenir «congelat» tant de temps el recurs de la presó permanent que Pedro Sánchez es va comprometre a derogar i que figurava al seu programa electoral.