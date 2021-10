Tribunal Suprem ha condemnat el diputat d’Unides Podem al Congrés Alberto Rodríguez a un mes i 15 dies de presó per un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat. La sala penal de l’alt tribunal considera provat que Rodríguez va donar una puntada de peu a un agent de la Policia Nacional en una manifestació contra la LOMCE a La Laguna el 2014. El Suprem substitueix la pena de presó per una multa de 540 euros i ordena notificar la sentència a la JEC, ja que el condemna a inhabilitació especial per a sufragi passiu durant la condemna. La sala explica que per determinar l’autoria de la puntada de peu s’ha tingut en compte, fonamentalment, la declaració del policia afectat. «En les seves declaracions no va expressar cap dubte» i «la credibilitat del testimoni ve avalada per la persistència en la versió mantinguda des del principi i per la inexistència de qualsevol classe d’animadversió contra l’acusat», diu la sentència.