Els pressupostos de l’Estat del 2022 comptaran amb una despesa rècord gràcies a la injecció dels fons europeus i la recuperació econòmica, que permetran incrementar la dotació de pràcticament totes les polítiques i fer picades d’ullet a joves i a les rendes baixes. El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 -qualificat com «de la recuperació justa» per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero,- que inicia ara la seva marxa parlamentària amb l’objectiu d’entrar en vigor el pròxim 1 de gener.

Els comptes partien d’un sostre de despesa rècord de 196.142 milions d’euros, una xifra que engloba 27.633 milions de fons de la UE, destinats principalment a indústria i energia (19,8%), recerca, desenvolupament i digitalització (19,6%) i infraestructures i ecosistemes resilients (17,4%). En concret, els components amb major dotació seran política industrial (3.184 milions), rehabilitació d’habitatge (2.839), mobilitat sostenible (2.185), impuls a la pime (2.140) i modernització de les Administracions Públiques (1.795).

Les polítiques de joventut -dotades amb 12.550 milions, un 84,8% més- han concentrat bona part dels grans anuncis d’aquests comptes, com el bo cultural de 400 euros per a joves de 18 anys, que tindrà un cost de 210 milions. El bo lloguer jove estarà dotat amb 200 milions i donarà 250 euros als joves d’entre 18 i 35 anys amb salaris inferiors a 23.725 euros. Les beques comptaran en aquest pressupost amb 2.199 milions, una xifra històrica que beneficiarà a 808.517 estudiants i abastarà també a aspirants a jutge, fiscal o advocat de l’Estat.

Montero va destacar ahir que la despesa social assolirà els 240.475 milions (248.391 milions si s’afegeixen els fons europeus), una xifra rècord que supera en un 3,6% la de 2021 i que suposa «sis de cada deu euros del pressupost nacional». La despesa en polítiques d’habitatge creix un 33,9%; en serveis socials, un 20,3%; i en pensions, un 4,8%, mentre que baixa la despesa en desocupació -un 10,2%, a causa de la millora de la situació laboral- i en compra de vacunes -un 51,9%-. També descendeix, en un 4,7%, la despesa en interessos del deute. La ministra va destacar a més que el Pressupost està bolcat en la inversió, que augmenta un 8,6%, mentre que les transferències de capital ho fan un 9,9% i la dotació per a ciència, un 7,7%.Els recursos per al bo social tèrmic augmenta gairebé un 44%; per a comerç, turisme i pimes, un 32,1%, i per a recerca, desenvolupament i recerca, un 7,7%.

El pressupost inclou una pujada del 2% del sou dels empleats públics i del 3% de les pensions mínimes i no contributives, així com del 2,5% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que serveix per a calcular ajudes i prestacions. La reforma de les pensions, en tràmit parlamentari, contempla que les pensions pugin d’acord amb la mitjana de la inflació de novembre a novembre, per la qual cosa encara faltarien dues dades per a precisar l’increment, encara que l’evolució de l’IPC apunta a una alça d’al voltant del 2,2% o 2,3%.

Els pressupostos preveuen una recaptació rècord de 232.352 milions, un 8,1% més, impulsada per avanços en els grans impostos: IRPF (6,7%), imposat de societats (11,8%) i IVA (9,5%). Es tracta d’una estimació «prudent» que deixaria marge per a estendre les mesures fiscals lligades a la factura de la llum.

Tal com s’havia anunciat, es posa en marxa un tipus mínim del 15% en l’impost de societats per a grans empreses -grups i individuals amb més de 20 milions de facturació-, amb el qual es preveu recaptar 400 milions d’euros, una mesura que es revisarà amb recomanacions del comitè d’experts o el consens internacional.

A més, es tornen a ajustar les aportacions a plans de pensions deduïbles en l’IRPF, amb una baixada del màxim en plans individuals, a 1.500 milions, i una pujada per als plans col·lectius o d’empresa, a 8.500 milions.

Giró, «preocupat» per les mancances en fons covid, fons europeus i mobilitat El conseller d’Economia, Jaume Giró, va dir ahir que li «preocupa» que no s’hagin previst en el projecte inicial de pressupostos generals de l’Estat nous fons extraordinaris covid, així com la cogestió de fons europeus i més recursos per a mobilitat i infraestructures a Catalunya. «Ens preocupa que no sembla que hi hagi fons extraordinaris Covid previstos quan és evident que l’any proper persistiran les conseqüències de la pandèmia a nivell de salut, educació i drets socials». «Després hi ha la cogestió dels fons europeus que hem d’exigir», va afegir el conseller, que va lamentar que els comptes no contemplin «la inversió justa i necessària mínima» que li correspon a Catalunya en termes d’infraestructures i mobilitat. Giró va assenyalar que les mancances en la inversió provoquen «que el país caigui a trossos perquè fa anys que no s’inverteix», va dir en referència a Rodalies.