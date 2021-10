L’empresa belga a la qual la Generalitat va pagar 4.132 euros el 2015 per un informe sobre defensa, que la jutge sospita que era una «tapadora» per desviar diners públics, no tenia empleats i va ser investigada a Brussel·les per corrupció i blanqueig de capitals.

Així consta en un informe de la Fiscalia belga, al qual ha tingut accés Efe, remès a la titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona, que investiga l’exconseller Raül Romeva i una desena de càrrecs del Govern per malversar gairebé un milió d’euros per «internacionalitzar» el procés mitjançant contractes a dit, alguns vinculats a informes o treballs acadèmics «arbitraris».

Un d’aquests informes que investiga la jutge per la seva opacitat és un estudi en matèria de defensa que la Generalitat va encarregar a l’empresa belga BVBA Services, per la qual cosa va tramitar una Ordre Europea de Recerca (OEA) per obtenir informació sobre aquesta firma, la seva activitat i el seu objecte social. La magistrada considera irregular el procés de contractació de l’informe, perquè la Generalitat no va mantenir cap comunicació institucional ni formal amb l’empresa i va deixar la intermediació en mans del sociòleg Salvador Cardús, que va ser membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional i està citat a declarar com a testimoni en el cas. El contracte va cridar l’atenció de la magistrada, a més, perquè no s’ha pogut acreditar qui és el titular del compte de Bèlgica al qual es va transferir el pagament. En la seva resposta a la jutge, les autoritats belgues informen que l’empresa va ser investigada per la Fiscalia de Brussel·les per «blanqueig i corrupció», en unes diligències del 2017.

L’informe, que identifica les tres persones que dirigien o administraven la societat -de nacionalitats belga i alemanya-, afegeix que la firma «no ha tingut empleats», no ha estat objecte de control pel que fa a les seves obligacions fiscals i va ser dissolta l’any 2018.

La recerca judicial es deriva d’una denúncia que va presentar la Fiscalia sobre la base d’un informe del Tribunal de Comptes que va detectar que la Generalitat havia destinat fons a activitats que no entren en les seves competències i poden «pertorbar» la política exterior espanyola. La Fiscalia va trobar suposades irregularitats en l’adjudicació de contractes i subvencions -atorgats «a dit» o trossejats per evitar concursos públics-, que segons la jutge no anaven dirigits a «promocionar la imatge del país, sinó a internacionalitzar el procés sobre el dret a decidir».

Entre els contractes investigats figuren treballs acadèmics en matèries en principi alienes a l’àmbit competencial de la Generalitat, alguns «orientats a comptar amb estudis per a la creació de les estructures d’un nou Estat una vegada Catalunya aconseguís la independència», segons manté la jutge en la interlocutòria amb la qual, el mes de maig passat, va obrir la investigació. A més de Romeva, en la causa estan investigats l’exsecretari del Diplocat Albert Royo, l’exsecretari de Govern Victor Culell, l’exsecretari general del Departament d’Acció Exterior Aleix Villatoro i l’exsecretari d’Afers exteriors de la Generalitat Roger Albinyana, entre d’altres.