El ple del Parlament va aprovar ahir una moció en la qual s’insta a convocar el Pacte Nacional per la Llengua catalana per procurar que «deixi d’estar minoritzada» i passi a tenir «un statuts de normalització real». La moció, estat defensada per la diputada de la CUP Dolors Sabater, va ser aprovada gairebé íntegrament. En el text aprovat, el Parlament insta a «convocar el Pacte Nacional per la Llengua» catalana i a plantejar-ho com «un assumpte d’Estat». El pacte, es precisa en el text, ha de comptar amb la participació de la societat civil, entitats i representants de diversos àmbits, com l’educatiu, el cultural, l’empresarial, el sindical, el periodístic o l’esportiu. L’objectiu del pacte, afegeix la moció, ha de ser que «la llengua catalana (i l’occitana a l’Aran) deixi d’estar ‘minoritzada’ i passi a un status de normalització real, així com que es compleixin totes les directrius internacionals sobre llengües amenaçades».