L’expresident de la Generalitat Artur Mas té previst recórrer a la justícia europea la sentència del 9-N que el condemna a 1 any i 1 mes d’inhabilitació i que el Tribunal Constitucional va avalar dimecres en rebutjar el seu recurs. Tot i això, l’expresident va assegurar ahir en una entrevista a Ser Catalunya que ni ell ni l’advocat han rebut cap notificació del TC, que l’han conegut per la premsa. Segons va explicar, esperarà a poder llegir primer l’argumentació del tribunal abans de decidir quina defensa farà a instàncies europees. «És l’única esperança que podem tenir», va dir. Mas va denunciar haver sabut la decisió del TC per la premsa, ja que és una mostra del «deteriorament i la degradació» de l’estat de dret.