El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha insistit aquest divendres que la seva voluntat és que el requeriment del certificat digital per a activitats com l'oci nocturn sigui "temporal". Amb tot, ha justificat que ara es demani perquè s'obre un sector que per la seva naturalesa de socialització és un espai "d'un cert risc". En aquest sentit, ha descartat plantejar ara aplicar-ho ara en sectors ja oberts, com la restauració o la cultura. Tot i això, ha precisat que sí que es podria plantejar la mesura com a recurs abans d'aplicar restriccions. "Si veiem que les dades empitjoren, abans de fer una restricció demanaríem la possibilitat d'utilitzar el certificat digital covid", ha dit. També ha celebrat l'obertura de l'oci nocturn.

"És el sector que ha patit més i ha estat tancat més temps", ha assenyalat felicitant-se per l'obertura de les discoteques amb ball i fins a la matinada.

A més, ha reconegut que és "necessari" per a la gent jove "i no tan jove" que gaudeix de l'oci nocturn. "És una passa cap a la normalització", ha dit celebrant que la primera nit no hi ha hagut cap incident.

També ha avançat que hi hagi problemes per verificar el certificat digital a través dels mecanismes previstos. En aquest cas, ha concretat, es podrà ensenyar el certificat i el DNI.

Quant a la possibilitat d'ampliar aforaments en altres sectors com la cultura o l'esport es farà "gradualment", ha dit, sense detallar dates. "Les dades ens acompanyen i el que hem de buscar és aquesta normalització", ha conclòs.

Sobre l'opció de retirar les mascaretes de les aules de les escoles, Argimon ha admès que "són un fre des del punt de vista pedagògic" però ha apuntat que no es pot "córrer". En aquest sentit, ha recordat també que la tardor i l'hivern enfilen cap a l'època de virus estacionals i la mascareta és "el punt clau" en la prevenció.