La presidenta de la Comissió Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, ha avisat que utilitzarà "tots els poders" al seu abast per garantir que Polònia respecta la supremacia del dret de la Unió Europea. Un dia després que el Tribunal Constitucional d'aquest país dictaminés que la seva carta magna està per sobre de les lleis de la UE, la cap de l'executiu europeu ha fet un comunicat aquest divendres per expressar la seva "profunda preocupació" per aquesta decisió. Von der Leyen ha encarregat als seus serveis que s'analitzin "a fons i amb rapidesa" la sentència per decidir com reaccionaran.

"La nostra màxima prioritat és garantir que els drets dels ciutadans polonesos estiguin protegits i que els ciutadans polonesos gaudeixin dels avantatges que proporciona la pertinença a la Unió Europea, igual que tots els ciutadans de la UE", ha avançat Von der Leyen. Igualment, ha avisat que les companyies europees necessiten "certesa legal" sobre si Polònia aplicarà les lleis de la UE.

El ministre d'Exteriors alemany, Heiko Maas, ha assegurat que la CE té tot el seu suport per fer aplicar la llei europea. En un missatge a les xarxes socials sobre el cas polonès, Maas ha recordat que ser soci del club europeu comporta "adherir-se a les normes comunes". "Si un país decideix políticament formar part de la UE, ha d'aplicar plenament les normes acordades", ha remarcat.

Sense resposta

La CE vol analitzar primer la sentència del TC polonès abans de decidir quines mesures pot adoptar. "No sabem quant de temps trigarem", ha admès el portaveu de l'executiu comunitari, Eric Mamer. En aquest sentit, no ha avançat quines opcions estan considerant.

La UE va activar el 2017 un procediment sancionador contra Polònia perquè, segons la Comissió Europea, la reforma judicial del govern ultraconservador de Llei i Justícia (PiS) vulnera la separació de poders i posa en risc l'estat de dret. Aquest procés pot acabar amb la suspensió del poder de vot de Varsòvia a la UE, però és una decisió que s'hauria d'adoptar per unanimitat i que Hongria vetaria. La UE no pot expulsar a cap membre del bloc.

D'altra banda, la Comissió Europea ha obert diversos procediments d'infracció contra Polònia per la situació del seu sistema judicial, alguns dels quals han acabat als tribunals de la UE. Amb tot, l'executiu del PiS no ha fet marxa enrere i acumula una sèrie de condemnes del Tribunal de Justícia de la UE per la intervenció política en la judicatura.

El portaveu de la CE ha assegurat aquest divendres que no poden valorar si els instruments que tenen a la seva disposició "són suficients" o no per afrontar la negativa del TC polonès a donar supremacia a les lleis de la UE, com exigeix el dret comunitari. Rebatut sobre les prerrogatives que té la CE per demanar més poders, Mamer ha defensat que l'executiu europeu ha estat molt "proactiu" per "desenvolupar noves eines" per reaccionar en situacions com aquesta, reivindicant per exemple la creació de l'informe anual sobre l'estat de dret.

Petició des de l'Eurocambra

Des del Parlament Europeu, els presidents de les comissions d'Afers Jurídics, Pressupostos i Llibertats civils han reclamat a la Comissió Europea que congeli els fons europeus de cohesió a Polònia i obri un altre procediment d'infracció per la decisió del TC polonès. "Prou de gestos, és el moment d'actuar", ha defensat l'eurodiputat de Ciutadans i president de la comissió d'Afers Jurídics, Adrián Vázquez.