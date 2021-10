Els periodistes Maria Ressa i Dmitri Muràtov han guanyat el premi Nobel de la pau 2021. Així ho va anunciar ahir l’acadèmia. El Comitè Nobel noruec ha decidit premiar els seus esforços per defensar «la llibertat d’expressió» a Filipines i a Rússia. «És una precondició per a la democràcia i la pau», assegura en un comunicat.

L’acadèmia noruega ha reconegut la seva «valenta lluita per la llibertat d’expressió» en uns moments en què s’afronten «condicions adverses». «El periodisme lliure, independent i basat en els fets serveix per tal de protegir contra l’abús de poder, les mentides i la propaganda bèl·lica», remarca l’acadèmia.

Cofundadora del mitjà digital Rappler, la filipina Maria Ressa ha estat guardonada amb el Nobel de la pau per «exposar l’abús de poder, l’ús de la violència i el creixent autoritarisme» al seu país. L’acadèmia destaca especialment el seu focus en la «controvertida campanya antidroga del règim de Duterte», que ha estat durament criticada per organitzacions de drets humans. El nombre de morts de presumptes traficants, abatuts sense cap garantia constitucional, «és tan alt» que la campanya sembla «una guerra lliurada contra la població del país», argumenta el comitè. També, el fet que hagi «documentat com s’utilitzen les xarxes socials per escampar notícies falses, assetjar opositors i manipular el discurs públic» a les Filipines». Ressa ha demostrat ser una defensora valenta de la llibertat d’expressió», reivindica l’acadèmia noruega.

El premi Nobel de la pau d’enguany és compartit amb el també periodista Dmitri Muràtov, que «durant dècades ha defensat la llibertat d’expressió a Rússia sobre condicions cada cop més difícils». Muràtov és un dels fundadors del diari Novaja Gazeta, del qual va ser editor en cap durant 24 anys. L’acadèmia noruega assegura que és «el diari més independent de Rússia avui en dia» i destaca la seva «actitud crítica amb el poder» amb la publicació d’articles sobre corrupció, violència policial, detencions il·legals o frau electoral.

Els opositors de Novaja Gazeta hi han respost amb assetjament, amenaces, violència i assassinats», recorda el comunicat de l’acadèmia. Fins a sis periodistes d’aquest diari han estat assassinats, entre ells, Anna Politkóvskaia, destacada reportera durant la guerra a Txetxènia. Muràtov ha estat reconegut per haver-se negat a «abandonar la independència» del diari tot i les «amenaces i els assassinats»: «Ha defensat constantment el dret dels periodistes a escriure qualsevol cosa que vulguin sobre allò que vulguin, sempre que compleixin els estàndards professionals i ètics del periodisme».