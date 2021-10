El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va assegurar ahir que el govern espanyol s’està «arremangant» amb la taula de diàleg per fer de Catalunya un lloc «més habitable» i que les persones «convisquin amb normalitat». Durant l’Escola de Tardor del PSC, el ministre va indicar que si a la taula de diàleg es presenten «dificultats» caldrà apostar per més «diàleg». Bolaños opina que la major divisió a Catalunya és ara entre els ciutadans que aposten pel diàleg i els que ho fan per la confrontació. Va dir que ja no hi ha una confrontació entre independentistes i constitucionalistes, sinó entre els qui defensen o rebutgen la via negociada. Bolaños creu que la tensió «insuportable» del 2017 no es pot tornar a repetir i que aquell «enfrontament» no ha portat enlloc. El ministre va apostar ahir per una Catalunya «plural, pròspera, compromesa i solidària».