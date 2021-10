Una jutgessa de Mataró ha demanat al Govern central que tipifiqui la «violència econòmica» com una modalitat de violència de gènere en considerar que els seus efectes són «tant o més nocius» que les agressions físiques i suposen un «empobriment» de les dones amb «impacte real» sobre la seva salut. Així ho ha plantejat la magistrada del Jutjat penal número 2 de Mataró, Lucía Avilés, en una sentència amb què ha condemnat a onze mesos de presó un home pel delicte d’abandó de família i li imposa el pagament d’una indemnització de 7.375 euros a la seva exdona per no haver-se fet càrrec, en un context de violència masclista, de la pensió alimentària de la filla que tenen en comú entre el 2014 i el 2019 malgrat que un jutge ho va ordenar. En la seva sentència, la magistrada eleva una exposició raonada al Govern espanyol perquè estudiï la inclusió en el Codi Penal del delicte de «violència econòmica de gènere».