Aquesta setmana s’ha completat la campanya per administrar la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a les residències geriàtriques de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. En total, des del 20 de setembre i fins al 5 d’octubre, a tota la regió s’han posat 3.896 dosis del vaccí als residents de 85 centres de gent gran de les sis comarques que formen la regió. D’aquesta manera, ja tenen completada la pauta amb la tercera dosi el 89,58% dels residents de les comarques centrals.

La Comissió de Salut Pública va aprovar, el 16 de setembre passat, l’administració de la tercera dosi de la vacuna per a la gent gran que viu en residències. En el cas dels geriàtrics de la Catalunya Central la nova dosi es va començar a administrar el 20 de setembre i els equips mòbils les han anat posant progressivament fins aquest dimarts, quan es van inocular les darreres vacunes corresponents a aquesta tercera punxada que s’ha afegit a la pauta de vacunació inicial.

En total, des que es va iniciar la campanya per a la nova dosi s’han posat vacunes en 85 centres de gent gran de la Catalunya Central: 40 corresponen a les comarques del Bages, Moianès i Solsonès, on s’han administrat un total de 1.743 vacunes; 25 residències són d’Osona i s’hi han administrat 1.212 terceres dosis; 7 estan ubicades al Berguedà i s’hi han vaccinat 455 residents i, finalment, 13 són de l’Anoia, amb 486 usuaris que han completat la pauta de vacunació.

D’aquesta manera, Salut ha enllestit a la regió central la vacunació de la tercera dosi a residències i només queden alguns usuaris que van entrar més tard als centres o que no tenien les dues vacunes. Dels 4.349 residents del territori proposats per Salut per afegir una dosi més a la seva pauta, se n’han acabat vacunant un total de 3.896. Això vol dir que hi ha el 10,5% per cent que no l’ha rebuda, un fet que, segons apunten des de la regió sanitària del CatSalut, respon a diferents variables, majoritàriament mèdiques i que tenen a veure amb l’estat del resident en el moment que els equips mòbils van a administrar la vacuna. També hi ha casos d’usuaris que no es volen vacunar, però són una part molt residual, ja que el percentatge de vacunació entre usuaris de centres residencials és molt alt.

La regió central ha informat també que per completar la campanya de vacunació a persones institucionalitzades els equips mòbils hauran de continuar unes setmanes més perquè s’han administrat també primeres dosis en aquesta fase de vacunació a les residències.

«És l’eina més efectiva»

Sobre les terceres dosis de la vacuna a les residències, la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, ha afirmat que «des del moment en què vam començar a posar la vacuna, la protecció de les nostres persones grans ha estat una prioritat i aquesta tercera dosi ens ajuda en aquest objectiu».

La gerent ha destacat també «l’esforç dels equips mòbils de vacunació, tant infermeria com administratius, que quadren agendes i dosis com ho van fer en els primers compassos de la campanya de vacunació». En la mateixa línia, Cervós ha subratllat que «és important que tothom entengui que la vacunació és l’eina més efectiva per combatre la Covid».

Les residències han afegit una dosi més a la pauta de vacunació, igual que ja s’està fent amb persones trasplantades o en tractaments immunosupressors perquè, en el cas dels ancians, amb l’envelliment el sistema immunitari es degrada i les vacunes poden tenir menys eficàcia.

La presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, que també és la directora general de L’Onada Serveis, amb residències a Sant Fruitós, Santpedor, Sant Vicenç, Casserres i el centre de dia de Berga, assegura que «era totalment necessària» l’administració de la tercera dosi com feia temps que reclamaven des del sector, després de l’afectació de la cinquena onada, i lamenta que «s’hagi hagut d’insistir tant perquè era una cosa evident».

«Respirem més tranquils»

La presidenta de la patronal de les residències reconeix que ara «respirem més tranquils» i que de cara als propers mesos «intentarem que torni el màxim de normalitat possible», però «amb molta prudència perquè la covid és aquí». Pascual considera també que al mateix temps que a les residències s’hauria d’haver vacunat als centres de dia, on encara no s’han administrat la tercera dosi, tenint en compte que també acullen persones grans vulnerables.

D’altra banda, Cinta Pascual insisteix en la necessitat que sigui obligatòria la vacunació per tot el personal que treballa als centres residencials, com ja s’està realitzant en països de l’entorn com França i Itàlia. Una altra de les reivindicacions és que s’exigeixi un passaport covid a totes les famílies que accedeixin a una residència per visitar als seus familiars. La directora general de l’Onada Serveis apunta que és necessari fer passos en aquesta direcció perquè «al final són els més vulnerables de la societat».

Al conjunt de Catalunya, un total de 35.695 ancians que viuen en residències, que representen el 66% del total, ja han rebut la tercera dosi contra la covid. El Departament de Salut, seguint les directrius estatals a aquest respecte està administrant aquesta dosi addicional de vacuna contra la covid-19 a les persones institucionalitzades en residències de gent gran.

Per garantir la protecció de les persones residents, aquesta vacunació s’ha de realitzar independentment de l’edat, ja que la majoria d’elles presenten un risc més elevat de patir complicacions derivades de la seva pluripatologia i fragilitat. Segons diversos estudis, en persones grans es produeix un descens en la resposta davant la infecció pel SARS-CoV-2 aproximadament al cap dels 6 mesos de la vacunació.