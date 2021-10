Sis persones han resultat ferides aquest divendres a la nit en una allau a l’entrada d’una discoteca de Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona), segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (Sem). Cinc dels sis ferits –quatre dones i dos homes– han rebt l’alta in situ, mentre que un dels homes ha sigut traslladat en estat lleu a un centre hospitalari.

Els fets han tingut lloc cap a les 23.30 hores d’aquest divendres, a l’exterior de la discoteca Drinkking Lemon, a l’avinguda dels Països Catalans amb la carretera de Rubí, a Sant Cugat del Vallès. La discoteca és en un espai a l’aire lliure, per la qual cosa és habitual que hi hagi ‘macrobotellons’ al recinte.

L’obertura estava prevista per a la mitjanit, però a les 22 hores ja hi havia entre 3.000 i 4.000 joves esperant fora del recinte, fent ‘botellon’. Amb la limitació del 70% de l’aforament, els responsables de la discoteca sabien que més de la meitat dels que esperaven no podrien entrar.

Segona nit d’obertura

Aquest divendres ha sigut la segona nit d’obertura de l’oci nocturn a Catalunya després d’un any i mig amb la persiana abaixada, tot i que amb restriccions de l’aforament del 70% i accés permès només amb certificat o passaport Covid. Es pot recordar que la comunitat manté altres mesures vigents, com l’obligatorietat de l’ús de la mascareta o la prohibició de beure a la pista de ball. Les ganes de gaudir de la pista de ball ha provocat llargues cues a les portes de tots els locals d’oci catalans.