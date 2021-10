Polònia no vol sortir de la Unió Europea. Tot i el camp minat al qual ha portat el país la sentència dictada dijous pel Tribunal Constitucional polonès, en declarar inconstitucionals diversos articles del Tractat de la UE i dictaminar la primacia del dret polonès sobre l’europeu, el Govern ultra conservador que lidera el partit Llei i Justícia insisteix que no vol activar l’article 50 del tractat com va fer el Regne Unit i provocar un Polexit. «El lloc de Polònia és i serà dins de la família europea», va assegurar el primer ministre, Mateusz Morawiecki. La revolta contra les decisions del Tribunal de Justícia de la UE, no obstant això, pot sortir cara a Varsòvia.

«Els esdeveniments a Polònia són molt, molt preocupants. El Govern de Polònia està jugant amb foc», va avisar ahir el ministre d’Exteriors i Interior luxemburguès, Jean Asselborn. «La primacia del dret europeu és essencial per a la integració i la convivència a Europa. Si es trenca, l’Europa tal com la coneixem, tal com es va construir després del Tractat de Roma, deixarà d’existir», va afegir.

El mateix advertiment van enviar des de París. «És una cosa molt greu, no és una qüestió tècnica o jurídica sinó eminentment política, que s’inscriu en una llarga llista de provocacions respecte a la UE», va avisar en una televisió francesa el ministre d’Afers Europeus de França, Clement Beaune.