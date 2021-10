El Tribunal Constitucional vol posar punt final a la seva responsabilitat en relació amb la sentència del Procés per Nadal, abans que els seus magistrats siguin renovats, per evitar que la substitució d’un terç dels seus membres suposi un retard en la resolució dels quatre recursos que encara té pendents perquè caldria donar-los algun temps per estudiar-los, van assenyalar fonts de l’alt tribunal a El Periódico, del grup Prensa Ibérica. D’aquesta manera també tanquen el procés magistrats que l’han seguit des de l’inici, i eviten hipotètics punts de vista nous en un òrgan que en gran part es renova a proposta de les Corts (un terç dels seus membres no depèn del tribunal, sinó en aquest cas dels partits). De totes maneres, tampoc no sembla que els partits trobin un acord imminent, la qual cosa deixa marge al tribunal per complir la seva última previsió i resoldre en els seus pròxims plens fins a Nadal els recursos de Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn i Oriol Junqueras, que des del principi es va deixar per al final, per ser el més extens i complicat de resoldre.

La primera estimació del Tribunal Constitucional va ser tenir-los resolts per a l’estiu passat, però aquesta opció va quedar descartada amb les recusacions dels dos magistrats més involucrats en la seva resolució: Cándido Conde-Pumpido i Antonio Narváez, que capitanejaven l’equip de lletrats dedicats en exclusiva als assumptes de l’1-O. La primera sentència va ser el febrer i va avalar la del Suprem en rebutjar el recurs de Meritxell Borràs. En el mateix sentit van ser el de Carles Mundó i els de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Els magistrats que havien d’haver estat renovats el novembre del 2019 són el president del tribunal, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, i el magistrat Andrés Ollero.

En aquest terç també hi havia Fernando Valdés, que va haver d’abandonar el tribunal en obrir-se un judici oral per violència masclista i encara no ha estat substi-tuït.

Tots quatre van arribar al Constitucional l’any 2012, però el seu mandat va vèncer abans de complir els nou anys que preveu la Carta Magna (el juliol passat), perquè el seu nomenament es va produir amb retard i la llei reguladora del tribunal preveu descomptar del següent el temps de demora.

Caldrà veure què hi diu la justícia europea del fet que tres dels dotze magistrats hagin superat el temps que la Constitució preveu per a la seva permanència.