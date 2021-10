Neix 'El Periódico d'España', el nou diari imprès i digital de cobertura nacional que permetrà a la companyia que presideix Javier Moll fer el salt a Madrid després de consolidar-se com a grup líder de la informació regional i local a Espanya.Dirigit pel periodista Fernando Garea i des d'una decidida aposta per la informació de qualitat, el nou diari està cridat a contribuir a la vertebració territorial i al progrés de la nostra societat.

'El Periódico d'España' aterra aquest 2021 per donar compte del canvi de cicle que ja s'ha obert al país i per tal d'acompanyar les transformacions polítiques, socials i econòmiques que comencen a despuntar. En un moment en què els territoris reclamen tenir més veu; quan algunes banderes tornen en valors de consens; quan creixen les opcions polítiques i el diàleg és una necessitat apressant, i després que economies transoceàniques colpegessin directament les nostres butxaques, apareix un diari que recull el segell dels nous temps i contribueix a una vertebració territorial més necessària que mai.

Un projecte que treballarà per la democràcia des del rigor, però també des de la defensa de la igualtat, la pluralitat i la llibertat a través de les seves pàgines. Uns principis que ja figuren en la nostra Constitució i que, lluny de perdre vigència, s'han tornat més necessaris que mai, en un moment difícil per a la cohesió i l'estabilitat política, però on han sorgit lluites comunes i una consciència social cap a assumptes avui prioritaris com la sostenibilitat o els drets de la dona.

Reflex d’una era

Aquesta aposta de Prensa Ibérica per la informació nacional arriba en un moment històric. Aquest 12 d’octubre, dia de la Festa Nacional, surt al carrer el primer número d’El Periódico d'España, que s’obre pas un any i mig després que la pandèmia trenqués tots els esquemes coneguts, des del sanitari fins al científic passant per l’econòmic, en els primers passos de nous models que s'han obert a la llum d'escenaris distòpics que s'han tornat realitat, com el confinament, que va permetre la deslocalització laboral i la volta als territoris, amb els reptes digitals i econòmics que comporta i els reclams creixents per una Espanya equilibrada a les seves regions.

Aquest nou mitjà reflectirà aquest canvi de cicle, i serà pioner en el com fer-lo: a través d'una experiència inèdita en el món periodístic que desafia els procediments habituals. Amb un projecte que, en lloc d'implantar-se a Madrid i obrir-se pas a través de delegacions, compta amb un assentat arrelament territorial i amb una important xarxa de capçaleres de prestigi, consolidades de llarg a llarg del país. Un diari que neix amb vocació d'escolta, on tots els espanyols estaran representats i que pretén donar veu a la informació que queda fora de la capital i que mereix ser considerada, bé per la seva rellevància o interès per al públic general, com per la seva utilitat per a la presa de decisions en els àmbits d'influència.

La nova capçalera aspira a recollir de manera fidel la pluralitat territorial, donant veu a totes les Espanyes i aprofitant el potencial que brinda el planter de periodistes del grup, conformat per més 1.200 professionals de la informació. Un equip humà que, des de diferents vaixells, remarà per oferir un periòdic de qualitat i permetrà il·luminar un producte nou que no es limiti a narrar el que ocorre en la capital, sinó que ofereixi un menú informatiu tan divers com el propi país.

Un lloc al qual tornar

El nou mitjà comptarà també amb una versió en paper, en el que pretén ser tota una declaració d'intencions. La informació del país serà recollida, passi el que passi, i deixarà en les seves pàgines un pòsit al qual mirar. El Periódico d'España comptarà amb una edició impresa de venda en els quioscos de Madrid de dilluns a divendres, amb vocació de generar influència en les esferes de decisió.

De la mateixa manera, els continguts elaborats per l'equip de la seva redacció també podran llegir-se en les pàgines de les 24 capçaleres ja existents en la resta de comunitats. Davant de la velocitat de la informació, la prioritat serà donar notícies que marquin l'esdevenir, convertint el paper en un lloc al qual tornar. Un mitjà, en definitiva, que pretén impulsar a El Periódico d'España com una referència en l'àmbit polític, econòmic i social. Aquest format, unit al digital, replica el know-how de la resta de diaris del grup, que ara brinden a aquest nou projecte una posició privilegiada.

Amb la seva redacció en el centre de la capital, pròxima a la plaça de Cibeles i al Congrés dels Diputats, El Periódico d'España busca ser un lloc de retrobament que integri les diverses realitats i superi el centralisme que caracteritza a la premsa nacional del país. Per aconseguir-ho, s'ha implementat un sistema de convergència, amb una plataforma que permet compartir continguts des de les 25 redaccions de Premsa Ibèrica amb l'objectiu de treure el màxim partit al treball periodístic. Aquestes sinergies permetran elevar informacions des dels diferents territoris i, al seu torn, portar a tots els racons d'Espanya la informació estrictament nacional.