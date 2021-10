L’erupció volcànica que va començar el 19 de setembre passat a la zona de Cumbre Vieja, a l’illa de La Palma, va arribar ahir a les tres setmanes actiu i havent deixat de moment gairebé 6.000 veïns evacuats i unes 1.281 edificacions i infraestructures danyades o perdudes.

En aquest sentit, les administracions han posat en marxa les iniciatives necessàries per fer front a l’emergència residencial de les famílies que han perdut les seves cases.

S’estima que en total podria haver-hi unes 1.281 edificacions/infraestructures danyades, o parcialment danyades, dins el perímetre de les colades –en aquesta xifra s’inclouen habitatges, piscines o embassaments, així com altres instal·lacions encara per definir.

Mentrestant, l’erupció segueix el seu curs i dissabte es va produir el trencament del flanc nord del volcà després de registrar-se durant la matinada del divendres una ruptura parcial de la paret del con, la qual cosa ha provocat la sortida de grans blocs de material i l’aparició de noves colades.

Segons l’informe de la Direcció de Seguretat Nacional, la colada que més preocupa és la que està situada al sud del con, pròxima a la principal, en tractar-se d’una massa important de lava.

Per part seva, les noves colades han fet que la lava arribi al Polígon Industrial Camí de la Gata i ha afectat edificacions i terrenys. Fins ara, la superfície afectada ascendeix a unes 500 hectàrees.

Respecte al delta volcànic, continua la seva expansió en direcció nord-sud i s’alimenta des de diversos punts i aconsegueix una superfície de 32 hectàrees.

Mentrestant, la qualitat de l’aire ha millorat en comparació amb els dies anteriors i s’espera que continuï així, mentre que, sobre la sismicitat, es continuen localitzant sismes a una profunditat d’entre 11 i 15 quilòmetres amb una magnitud mitjana per sota de 3, per la qual cosa no es descarta que es continuïn produint.

Per part seva, els equips intervinents en l’operatiu ascendeixen a gairebé 800 efectius de seguretat i emergències de diferents institucions dels ajuntaments, Capítols insulars, del Govern de Canàries i del Govern d’Espanya, a més del voluntariat.