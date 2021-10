Prop d'un miler de persones s'han manifestat aquest dimarts a la tarda per la Rambla de Barcelona contra el colonialisme europeu de Llatinoamèrica, coincidint amb el 12 d'octubre. La mobilització ha comptat amb diverses 'performances' simbolitzant algunes tradicions i expressions culturals indígenes i ha acabat al peu del monument a Colom, del qual n'han exigit la retirada. El col·lectiu Bloque Anticolonial Latinoamericano de Barcelona, dirigit per dones, ha criticat la invasió, racisme i l'espoli dels europeus al seu territori i ha reclamat la restitució dels seus drets i riqueses.

Els manifestants han reivindicat la memòria, el saber, les llengües, les cultures i el territori de les comunitats que habitaven Amèrica abans de Colom. El manifest diu que la colonització d'Amèrica va ser "l'empresa criminal més gran de la història". Aquest "crim" i "genocidi" dels pobles originaris de l'Abya Yala, com era coneguda Amèrica per alguns dels seus habitants, ha estat "traduït, ensenyat i celebrat en les pàgines de la història blanca com una obra civilitzadora que avui s'enalteix i celebra com el dia de la Hispanitat". Aquesta data, diuen, "humilia la memòria" dels seus ancestres i "està molt lluny de reparar els milions de morts" que va provocar la invasió europea "amb el pretext de l'evangelització".

Els convocants acusen els colons europeus d'"extractivisme, espoli, saqueig, esclavitud i massacre" que actualment es perpetuen a través de les seves "multinacionals de la fam i la misèria" també a l'Àfrica, Àsia i Orient Mitjà. De fet, consideren que els països desenvolupats segueixen imposant les seves guerres i "governs servils", imposant condicions econòmiques i un estat del benestar "supremacista, blanc i heteropatriarcal" basat en l'empobriment dels països en desenvolupament. També critiquen les lleis d'estrangeria contra els llatinoamericans i la indústria militar que reforça les fronteres i lluita contra la immigració il·legal.

L'escrit també critica la ultradreta per insinuar que el genocidi dels seus pobles és una "llegenda indigenista". Per això, la manifestació ha acabat al monument a Cristòfol Colom, per "acabar amb la glorificació de la massacre representada en monuments colonials supremacistes i esclavistes".

Per tot això, demanen l'eliminació de la celebració del Dia de la Hispanitat i el decret del 1987 que estableix el 12 d'octubre com a Festa Nacional d'Espanya. També volen la retirada definitiva de les estàtues de Cristòfol Colom, monuments esclavistes i els noms de carrer que enalteixen la colonització i opressió dels pobles originaris, així com la revisió dels textos escolars d'història i els museus on s'omet el genocidi. De fet, reclamen la reparació simbòlica, política i material dels pobles afectats per la colonització espanyola.

D'altra banda també insten a posar fi els tractats comercials internacionals que afavoreixen "l'espoli de la terra" per part de multinacionals espanyoles, la fi de la militarització dels estats llatinoamericans, la derogació de la llei d'estrangeria, la regularització immediata de tots els immigrants irregulars en sòl espanyol i el tancament definitiu dels CIE.