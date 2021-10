Fins a les set de la tarda. Aquest és el límit de temps que les autoritats han concedit als més de 700 habitants del barri de La Laguna a Los Llanos de Aridane perquè procedeixin a l'evacuació dels seus habitatges. Les colades del volcà de Cumbre Vieja, en el seu capritxós camí, baixen enfilant aquesta zona del municipi per causar més mal del ja provocat en el barri veí de Todoque. El centre de La Laguna, on es troben la plaça i l'església, el lloc triat setmanes enrere pels Reis d'Espanya per tenir una trobada amb els perjudicats en els primers dies de l'erupció, és ara un formiguer de camionetes carregades de mobles i estris familiars que intenten allunyar-se dels dominis del volcà. Marcelino Hernández, president de l'Associació de Veïns de La Laguna, relata a EFE els difícils moments que està vivint la població de tota aquesta zona.

«Ja vam haver de patir amb l'evacuació de Todoque i veure com el volcà s'emportava centenars de cases i finques; ara ens toca a nosaltres», comenta mentre lliga amb una corda a les baranes d'una camioneta plena d'estris que ha ajudat a desallotjar del seu habitatge el seu veí Manuel. En total són més de 6.200 persones les que han estat desplaçades dels seus habitatges per part de la fúria de la lava del volcà, segons va informar aquest dimarts el director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques (Pevolca), Miguel Angel Morcuende. En el Bar Central, a pocs metres de la Parroquia de San Isidro Labrador, estan desallotjant tot el mobiliari: cadires, taules, màquines recreatives, cafeteres, neveres... Tot es carrega en diversos camions amb la finalitat de «salvar el que es pugui», diu la seva propietària, que recorda que aquest establiment porta obert més de 40 anys. Una mica més avall, prop de la cooperativa Volcán de San Juan, al bar Casa Gloria se serveixen les últimes copes als clients que es troben allà. La majoria són habituals, residents en La Laguna i agricultors.

Alguns són optimistes, dins del que es pot ser optimista davant aquestes circumstàncies. «Jo estic en la creença que la lava es desviarà aquí a dalt, i caurà pel sud», indica un dels presents. Davant de Casa Gloria es troba una ferreteria que ven a més material de construcció. Un dels seus propietaris, Ricardo Martín, assenyala resignat que porten des d'aquest dilluns a primera hora traient tot el material i productes que poden. «Els transportem en camions a diverses naus que ens han deixat. Volem salvar tot el que puguem». Ricardo té clar que la colada arribarà fins allà i que perdran la nau industrial que tenen ell i els seus germans des de fa més de 25 anys, i que és el manteniment econòmic de la família. Entre els voluntaris que ajuden a desallotjar aquesta empresa de materials de construcció es troba el mateix alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, que, amb roba de feina i el rostre cansat, explica a EFE l'important que és en aquests moments ajudar a salvar aquelles coses que més aprecien a cada habitatge. «La solidaritat de tots els municipis de La Palma s'ha posat de manifest amb aquesta catàstrofe. Tots els palmeros hem entès la gravetat del que està passant a la Valle de Aridane, i per això qualsevol esforç que puguem aportar és poc per al que estan vivint aquests milers de persones davant d'aquest infern de volcà", indica l'alcalde.

Encara que la denominada colada nord del volcà es troba bastant lluny d'aquesta zona, tots els habitants de La Laguna s'han posat de manera immediata a desallotjar les seves cases. «Hem vist el que ha fet la lava amb els nostres veïns de Todoque, i no esperaré a última hora», assenyala en Manuel mentre carrega un matalàs en una camioneta. «Avall a Todoque la colada es va endur la meva finca de plàtans; vaig estar 32 anys treballant a Veneçuela per tenir alguna cosa aquí al meu retorn, i ara ho he perdut; no esperaré que ara la lava em robi més», sentència. Dies enrere La Laguna era el resguard dels veïns de Todoque, allà fins i tot s'oficiava la missa dels feligresos devots de San Pio XI l'ermita dels quals va ser arrasada per la colada; ara en els veïns s'aprecia la por en les seves cares i la desesperació. Carrer avall dues dones s'afanyen per transportar dues maletes grans. Prop d'allà, en el seu habitatge, Valentín Ramos, prepara un petit remolc per transportar a les seves mascotes, tres gossos que ens confessa que no sap què farà amb ells. «No sé on anirem a parar a partir de les set de la tarda, i tampoc on posar els gossos», ens diu preocupat aquest jove tècnic d'equips d'oficina i que té el seu propi taller de reparació al garatge de casa seva.

«Aquí ho deixarem tot, ens emportem l'imprescindible, suposo que podrem tornar demà i un altre dia a treure les coses, això dependrà de com baixi la lava, comenta. Les pròximes hores seran molt tenses per als veïns del barri de La Laguna, com ho van ser per als del limítrof barri de Todoque. El volcà no dona treva i continua amb la seva activitat escopint lava i fent noves colades al seu gust. Aquest dimarts 12 d'octubre ha estat un dia fosc al Valle de Aridane. La densa capa de cendres no ha deixat treure el Sol en cap moment del dia; però també ha estat un dia gris per a milers d'habitants que s'han tornat a enfrontar a la força del volcà com a expressió màxima de la Naturalesa.