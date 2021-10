El projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2022 que el govern espanyol ha presentat aquest dimecres al Congrés dels Diputats inclou 2.230,74 milions d'euros en inversions territorialitzables a Catalunya, un 17,2% del total a l'Estat i, per tant, encara per sota del pes del PIB català a l'Estat, el 19%. És una xifra superior a la dels pressupostos de 2021, quan les inversions ascendien a 1.999,30 milions, un 16,5% del total.

Segons aquests comptes, el territori que rep més inversions torna a ser Andalusia, amb 2.267,07 milions (17,7%), i per darrere de Catalunya hi va el País Valencià amb 1.208,61 milions (9,3%), que supera Madrid amb 1.151,46 milions (8,9%), una xifra inferior a la dels PGE anteriors.