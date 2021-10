Quatre residències de gent gran catalanes es troben a dia d'avui en situació vermella, dues de les quals a la Catalunya Central, segons ha donat a conèixer aquest dimecres la Generalitat. Es tracta de centres on hi ha casos actius de covid-19, n'apareixen de nous i les autoritats sanitàries fan un seguiment dels brots. Les quatre suposen un 0,39% del total de 1.024 residències que hi ha al Principat.

Per contra, 998 centres (el 97,46%) es troben en color verd, això és sense cap cas de covid-19.

La resta de centres, 22 (el 2,15%), es classifiquen amb color taronja, és a dir, presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència. D'aquestes, tres són a les comarques centrals.