Els Estats Units obriran a partir de novembre les seves fronteres terrestres amb Mèxic i el Canadà per a les persones que hagin rebut la pauta completa de vacunació, segons alts funcionaris de l'Administració. Aquesta mesura, que permetrà la represa de viatges no essencials com el turisme, s'anunciarà de manera oficial en els pròxims dies i s'alinea amb la decisió anunciada per Washington al setembre que permetrà l'accés via aèria de persones procedents de la Unió Europea i altres països amb un certificat de vacunació i un test negatiu "a principis de novembre".

Aquesta nova mesura suposa una relaxació de les prohibicions que han estat vigents durant més de 18 mesos i s'implementarà per etapes, amb una primera fase a principis de novembre en la qual es permetrà als viatgers vacunats accedir sense que es tracti de casos essencials, mentre en la segona, a partir de gener de 2022, es demanarà la vacunació a tots els viatgers, essencials i no essencials.

Un alt funcionari de l'Administració va dir que l'enfocament per fases proporcionarà "temps suficient" perquè els viatgers essencials, com els camioners, es vacunin. D'aquesta manera, s'espera que els canvis revitalitzin els viatges internacionals abans de la temporada de vacances, així com es respon a les queixes dels qui viuen en les comunitats frontereres, que van criticar que els Estats Units imposava normes diferents respecte a l'accés aeri i terrestre.

La nova política posarà fi a les restriccions als viatges no essencials que es van aplicar per primera vegada el març de 2020, encara que els estatunidencs no tenien restriccions per a tornar a casa. La nova norma també s'aplicarà als viatges transfronterers en ferri. Altres detalls de com funcionarà la mesura encara han de ser ultimats, segons els alts funcionaris que han demanat l'anonimat per a avançar els canvis en la política del Departament de Seguretat Nacional, informa l'agència Bloomberg.

Els canvis són independents de la política de l'Administració utilitzada per a expulsar als migrants que travessen la frontera il·legalment, ja que es mantindrà en vigor l'ordre de salut pública del mandat de l'expresident Donald Trump que permet la ràpida expulsió de 958.000 migrants.