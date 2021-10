La resposta inicial del Govern a l’arribada de la covid-19 ha estat definida com «un dels més importants fracassos per a la salut pública que ha viscut el Regne Unit», segons l’informe elaborat pel Parlament britànic. El document, titulat ha estat fet per diputats de tots els grups polítics després d’una minuciosa recerca. El treball assenyala que durant les primeres setmanes de la pandèmia les autoritats a penes van actuar. El confinament es va ordenar massa tard i també tard es va imposar la distància social.

Durant un any, dos importants comitès parlamentaris han estat interrogant als responsables de les decisions més greus preses pel Govern de Boris Johnson durant la pandèmia i les crítiques són molt dures. En les seves conclusions, els comitès argumenten que en lloc d’ordenar immediatament el confinament com van fer altres països, els polítics guiats pels assessors científics van prendre deliberadament la decisió de retardar el confinament i introduir gradualment la distància social. El primer cas de Covid-19 al Regne Unit està datat el 31 de gener del 2020 i el confinament no es va ordenar fins al 23 de març.