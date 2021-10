Els centres assistencials de Manresa mantenen la mínima afectació per l’epidèmia que ja es va posar de manifest la setmana passada. A hores d’ara hi ha deu ingressats per covid-19 a l’hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, que ha donat 12 altes durant els darrers set dies. Hi ha dues persones ingressades a l’UCI, el mateix nombre que la setmana passada. Pel que fa a l’Hospital de Sant Andreu continua sense cap cas a les seves instal·lacions.

Des de finals de setembre no s’ha produït cap defunció per l’epidèmia als centres assistencials de Manresa. S’obre, d’aquesta forma, una nova vall al relleu de les gràfiques de seguiment de l’epidèmia amb l’esperança que la situació, ara sí, es mantingui en el temps i no calgui fer front a una sisena onada. Si no és així, el desig és que el període de mínima afectació sigui el màxim de perllongat possible en el temps.

Fins ara hi ha hagut períodes de sis setmanes sense víctimes entre els mesos de juny i juliol tant del 2020 com del 2021. L’any passat, per aquestes mateixes dates, es van comptabilitzar cinc defuncions la setmana del 13 d’octubre. Però les setmanes del 6 i del 20 d’octubre -l’anterior i la posterior- no hi va haver cap víctima mortal ni a Althaia ni a Sant Andreu. Pel que fa als ingressats, Sant Andreu tampoc tenia cap -com ara-, i Althaia 28, tretze més que en l’actualitat.

Fa 1 any començava a ser evident a Manresa la segona onada de l’epidèmia, a la que seguirien tres més, com es pot apreciar en els gràfics que il·lustren aquesta pàgina. Ara, gràcies al nivell d’immunització assolit s’hauria d’anar perfilant un camí que lluny de reproduir la situació de l’any passat conformi una nova fesomia de l’epidèmia molt menys aguda i allunyada de les arestes que ha tingut fins ara.

Durant la darrera setmana, Althaia ha passat de 2.899 a 2.911 altes, dotze més, que sumades a les 201 que ha comptabilitzat Sant Andreu fins ara sumen un total de 3.112. Els 10 ingressats que romanen a Althaia són un menys dels 11 que hi havia la setmana passada, però dos més que els vuit que es van comptabilitzar en els balanços setmanals del 14, 21 i 28 de setembre. Va ser a partir del 28 de setembre que Sant Andreu va deixar de tenir ingressats amb coronavirus, una situació que s’ha mantingut fins ara.

Les darreres defuncions per l’epidèmia als centres assistencials es van fer públiques el 28 de setembre. A Althaia es va informar de la pèrdua de 330 vides per la covid-19 i a Sant Andreu, de 134. En total, 464 persones han perdut la vida per l’epidèmia als centres assistencials de la ciutat.