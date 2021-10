Un centenar de visitadors mèdics s'han concentrat aquest dimecres davant del Departament de Salut per protestar contra la prohibició d'accés als centres sanitaris des que es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia de la covid-19 el març del 2020, en una mobilització convocada per la UGT FICA de Catalunya. Segons indica el sindicat, Catalunya és l'única comunitat que manté la restricció d'accés per als comercials de productes farmacèutics.

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i Xavier Angelergues, responsable del subsector farmacèutic del sindicat, s'han reunit amb la secretària d'Atenció Sanitària, Meritxell Budó, i segons han explicat, s'ha compromès a aixecar la restricció aquest divendres o el de la setmana que ve.