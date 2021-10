El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va preveure ahir que l’ús de les mascaretes continuarà sent necessari, almenys, a la tardor i a l’hivern perquè «és l’època dels coronavirus». En un esmorzar sociosanitari organitzat per Europa va advocar per ser «cauts i previnguts» els pròxims mesos, i va avisar d’una possible confluència de la grip i la covid-19. «L’any passat no vam veure grip, no vam veure VRS –virus respiratori sincitial–, i ara estem veient virus respiratori sincitial. Veurem què passa amb la grip», va insistir el conseller.

Així mateix, Argimon va aclarir que, en aquesta confluència de malalties que es pot donar a la tardor i a l’hivern, la incidència de la covid «no serà la mateixa» que la del mateix període de l’any passat amb l’impacte de la segona i la tercera onades. Així, el conseller va reivindicar que estan fent «més proves que mai» per determinar si es tracta d’un cas de grip o d’un cas positiu de coronavirus.

En ser preguntat per quan preveu que deixarà de ser obligatori l’ús de la mascareta, Argimon va descartar concretar una data exacta, però va avançar que l’escola serà el primer lloc on es deixarà de portar.

El conseller va mostrar preocupació davant un canvi d’actitud de la població davant la pandèmia, com va passar a l’estiu amb l’impacte de la cinquena onada, que ha derivat en «dues realitats»: la sanitària i la del carrer. Sobre els botellots, el conseller va descartar que hagin suposat un repunt en la incidència de la pandèmia a Catalunya i va destacar que la tendència de descens s’ha mantingut malgrat les reunions il·legals al carrer.