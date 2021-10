L'eurocomissària d'Energia, Kadri Simson, rebutja regular els preus en el mercat elèctric perquè no abareteix les tarifes. En una compareixença al comitè d'Energia de l'Eurocambra, Simson ha assegurat que el sistema elèctric està "sota debat", però ha remarcat que l'executiu comunitari està "convençut que cap alternativa a les diferents tecnologies pot donar millors preus i inversions verdes".

Un dia després que la Comissió Europea hagi presentat les propostes per fer front a l'augment del preu de l'energia, que descarten grans canvis aquest hivern, Simson ha insistit que les accions "més efectives" ara són donar suport a les llars més vulnerables i les empreses amb ajudes directes o reducció d'impostos, entre d'altres. D'altra banda, l'eurocomissària d'Energia ha insistit que al desembre presentaran una proposta per incrementar la vigilància en el mercat de carboni europeu per evitar "cap abús" o "accions especulatives".