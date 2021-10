Els Centres per al Control de Malalties (CDC) dels Estats Units han retirat Espanya de la llista amb països amb risc molt alt per covid-19, i ara ja no desaconsella els viatges en general sinó que recomana simplement haver completat la pauta de vacunació. Espanya figurava fins dimarts en el «nivell quatre», reservat per a països amb una incidència a 28 dies de més de 500 casos de coronavirus per 100.000 habitants. Passa al «nivell tres», de risc alt, on els Estats Units inclou els territoris amb taxes d’incidència d’entre 100 i 500 positius. Amb Espanya, els CDC també han rebaixat el grau de preocupació per a Corea del Sud i República Txeca, per exemple, i passen al nivell màxim d’alerta Bòsnia i Hercegovina, Romania i Bielorússia després del repunt dels contagis de les últimes setmanes.