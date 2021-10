Catalunya rebrà el 2022 un import de 2.230,74 milions d’euros del total de la inversió territorializada de l’Estat en les diferents comunitats autònomes. Segons figura en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat presentat ahir al Congrés dels Diputats, la quantitat assignada a Catalunya representa el 17,2% de total de 13.007 milions, un percentatge lleugerament per sota del pes de la comunitat en el PIB del conjunt de l’Estat (entorn del 18%), tal com estableix la disposició addicional tercera de l’Estatut.

A la inversió assignada a Catalunya, no obstant això, Hisenda suma 200 milions a compte del compliment d’una sentència del Suprem del 2017 relativa als comptes del 2008, que seran cedits per a la seva gestió a la Generalitat, tal com ja es va fer en el Pressupost de 2021. Així, segons els comptes del Ministeri, la inversió territorializada total dirigida a Catalunya, de 2.430,74 milions, representaria el 18,4% de la inversió total (13.207 milions, resultat se sumar als 13.007 milions totals els 200 del compliment de la sentència), complint així el que estableix l’Estatut. Aquesta partida correspon sobretot a infraestructures del Ministeri de Transports i de la resta de ministeris i empreses públiques.

La quantitat assignada a Catalunya en concepte d’inversió territorializada suposa un increment de 129,16 milions respecte a la consignada en els Pressupostos de 2021, el 6,14% més. Els Pressupostos de 2021 van assignar 2.101,58 milions d’inversió a Catalunya, el 17,1% del total previst per al conjunt de les comunitats. I encara que en sentit estricte aquest percentatge tampoc permetia complir amb l’Estatut, el Govern va fer valer la mateixa aportació addicional de 200 milions que ha tornat a aplicar de cara als comptes de 2022.

«Malgrat la dificultat de quadrar tots els estatuts d’autonomia» de les diferents comunitats, les inversions territorials assignades en els comptes de 2022 «compleixen amb aquestes disposicions que regeixen en bona part de les autonomies», va afirmar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa després de lliurar la documentació pressupostària a la presidenta del Congrés. Segons Montero, en els últims anys la inversió destinada a Catalunya ha crescut el 37%, «més que en tots els anys de Governs de Mariano Rajoy».

Amb la presentació del projecte de llei en el Congrés dels Diputats, els Pressupostos de l’Estat de 2022 inicien una tramitació parlamentària en la qual el Govern ha de tornar a negociar els suports necessaris. De moment, el PDCat ja ha avançat que veu «molt de marge de millora» en el projecte de Pressupostos i s’ha mostrat disposat a negociar amb el Govern. D’altra banda, Junts va afirmar que la inversió per a Catalunya és «clarament insuficient», mentre que ERC aspira a tancar un acord sobre la presència del català a la Llei audiovisual que prepara el Govern espanyol abans d’abordar a fons una eventual aprovació dels pressupostos.