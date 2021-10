La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmat aquest dijous al programa 'El Café d'Idees' de Ràdio 4 i TVE que el govern espanyol no està fent "cap" gestió per fer possible un retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Malgrat les manifestacions de l'expresident Zapatero, que va apuntar a la necessitat de trobar una solució per fer possible el retorn, Rodríguez ha afirmat que la seva relació és exclusivament amb el govern de la Generalitat. "Aquest senyor està fora del país, no representa cap institució, i l'únic que volem és que la Justícia actuï en els termes que consideri necessaris", ha sentenciat abans de destacar que el govern espanyol té "una molt bona relació amb l'actual president de la Generalitat", Pere Aragonès.

Segons Rodríguez "no correspon al govern" espanyol decidir sobre el retorn de Puigdemont. "Aquesta és una qüestió judicial, i tant de bo s'aclareixin tot els termes en tots els àmbits, tant a la justícia espanyola com a l'àmbit de la justícia europea, per donar una solució al problema en termes purament judicials i jurídics, i per tant el govern no té res a afegir ni a dir".

Respecte als recursos que s'han presentat en contra dels indults, Rodríguez ha afirmat que el seu executiu va actuar dins de les seves competències i està perfectament "tranquil" sobre el fet que els tribunals li donaran la raó.

Preguntada per la taula de diàleg, Rodríguez ha recordat que els equips tècnics de les comissions bilaterals estan treballant en qüestions com Rodalies, però ha tancat de nou la porta a la possibilitat d'un acord sobre amnistia i referèndum. "El nostre marc és la Constitució i l'Estatut i creiem que Catalunya necessita l'atenció del govern d'Espanya en qüestions molt importants pels catalans com els pressupostos de la recuperació". "Estic segura que en aquest escenari de recuperació econòmica aquesta ha de ser la prioritat de tots els governs", ha dit. En tot cas ha insistit que el seu govern vol treballar "sense presses, sense pausa i sense termini" perquè "quan ens imposem terminis a vegades fracassem en l'acord".