La Secció Quarta Penal de l’Audiència Nacional va rebutjar l’intent de la defensa de l’excomissari José Manuel Villarejo, exercida per ell mateix i pel lletrat Antonio García Cabrera, d’ajornar a darrera hora el primer judici al qual s’enfronta per la contractació dels seus serveis per particulars i empreses per presumptament acabar amb la competència o resultar millor posicionat en una herència. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita per a ell 109 anys de presó.

No obstant això, tot i que hi haurà sessió avui, la següent no serà fins a mitjans de novembre per donar temps a les defenses a conèixer millor allò instruït.

García Cabrera al·legava indefensió per no haver tingut accés al rotllo de sala amb totes les actuacions que s’han practicat i desconèixer la conformitat que amb la fiscalia han aconseguit gran part dels seus clients.