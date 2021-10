El PSOE i el PP han arribat a un acord per renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i l'Agència de Protecció de Dades, segons han informat aquest dijous fonts del govern espanyol i dels populars. El pacte per renovar òrgans que tenien el mandat caducat no inclou el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El desbloqueig es produeix després que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, hagin mantingut converses arran de l'oferiment que va fer ahir dimecres el líder dels populars, Pablo Casado, de pactar la renovació d'aquests òrgans al marge del CGPJ.

"Les persones que formaran part d'aquests òrgans en la nova etapa seran de reconegut prestigi i de consens i es donaran a conèixer en els pròxims dies", informen govern espanyol i PP en un missatge idèntic.Les mateixes fonts informen que la renovació es produirà en plens del Congrés i del Senat que se celebraran previsiblement la setmana del 25 d'octubre.