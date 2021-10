«Aquesta és la quarta visita que faig a l’illa de La Palma» des que va néixer el volcà fa 24 dies i, «per desgràcia, no serà l’última», va dir el president del Govern, Pedro Sánchez, a la vista del que li van explicar els científics a la reunió del Pla Especial de Protecció davant Riscos Volcànics de Canàries (Pevolca): que l’erupció «no cessa» i que no és previst que ho faci ni a curt ni a mitjà termini.

Però almenys, la colada del flanc nord del volcà, que flueix cap a l’oest i nord-oest i que dimarts va obligar a l’evacuació d’uns 800 veïns del barri de La Laguna, «avança molt lentament» i hi ha la possibilitat que no reprengui el seu camí destructor. Perquè el pitjor del volcà, segons va recordar el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, és que està en un mitjà urbà; però el millor, segons van subratllar Sánchez, com els presidents de Canàries, Ángel Víctor Torres (PSOE), i del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP), és que no ha causat danys personals.

La portaveu científica del Pevolca, María José Blanco, de l’Institut Geogràfic Nacional, va explicar que els científics pensen que l’erupció no remetrà ni a curt ni a mitjà termini sobretot perquè les emissions de diòxid de sofre són molt elevades, més de 17.000 tones diàries, i perquè el volcà s’estigués apagant haurien de baixar al voltant de les 100 tones. «Sé que és molt difícil de demanar, però cal tenir paciència», va dir Sánchez després d’escoltar el diag-nòstic dels científics i poc abans de trobar-se amb damnificats per la lava. Aquests que «ho han perdut tot» tindran el suport de tots els espanyols i de totes les institucions fins que s’aconsegueixi la reconstrucció i el rellançament de La Palma, va garantir el president.

Sánchez va elogiar la unitat d’acció de totes les administracions, en què també va insistir el president del Cabildo de La Palma, qui va agrair la sensibilitat «enorme» del Govern d’Espanya i del Govern de Canàries. Aquesta sensibilitat s’ha traduït de moment en la posada a la disposició de l’illa de 300 milions d’euros, 214 del Govern central, en una illa de 83.500 habitants on el pressupost del Cabildo per al 2021 és de 125 milions.

Uns 6.000 veïns han estat evacuats i, segons l’últim recompte els habitatges destruïts, en són 763, a més de 89 edificacions d’ús agrari, 45 industrials, 22 d’oci i hostaleria i 18 d’ús públic, 927 construccions. La lava també ha afectat cultius, especialment a plataners.