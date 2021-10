Els treballadors del 061, unes 700 persones a tot Catalunya, mantenen la vaga indefinida a partir de les 23 h del 18 d'octubre. La reunió de mediació d'aquest divendres per intentar acostar posicionaments entre el comitè i l'empresa Ferrovial ha acabat sense acord. El sindicat UGT ha explicat que tot i haver celebrat una trobada amb l'empresa i les administracions "per buscar solucions" ni el departament de Salut ni el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) "s'han implicat per donar una resposta a les reivindicacions". De fet, el comitè ha lamentat que en l'anterior reunió van demanar que el SEM formés part de la negociació, però avui "tampoc no ha estat present a la taula".

Segons UGT, la vaga respon als "continus incompliments" pel que fa a salari, jornada laboral, contractació i conciliació. En aquest sentit, denuncien la "precarització sistemàtica" de les condicions laborals de la plantilla a conseqüència de l'externalització del servei a l'adjudicatària Ferrovial.

Així, el comitè demana que es redueixi el nombre total d'hores anuals de la jornada completa, la limitació dels dies seguits treballats, que es retribueixi la plantilla com a personal d'emergències. Així mateix, exigeix que es redueixi l'alta eventualitat existent des de sempre en aquest servei, evitant la consegüent rotació de personal, i l'augment de les hores de contracte de personal convertit a indefinit – actualment fixat en 16 hores mensuals - ampliables segons el mes.