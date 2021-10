El ple del Congrés va convalidar ahir el decret llei de retallada de beneficis extraordinaris de les elèctriques pel sobrecost del gas no assumit, i va aprovar la seva tramitació sense canvis en rebutjar que la seva admissió com a projecte de llei. Així, a més del PSOE i Unides Podem, van donar suport al decret llei ERC, EH-Bildu, CUP, Més País-Equo, BNG, Compromís, Terol Existeix i el PRC i Nova Canàries. Hi van votar en contra PP, Vox, Ciutadans, UPN i Fòrum Astúries. El PNB, Junts i el PDeCAT es van abstenir.

La vicepresidenta per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va recalcar el caràcter temporal de la majoria de mesures incloses però va assegurar que treballa per a no aplicar-ho al subministrament d’energia a les indústries a «preus raonables». Concretament, va afirmar que l’objectiu és no aplicar aquesta retallada als «qui garanteixin ‘exnovo’ preus estables que no internalitzin l’evolució del preu del gas», amb la finalitat d’«impulsar la cobertura de preus raonables per a la indústria». Més tard, la vicepresidenta va aclarir que negocia amb la indústria i amb les elèctriques les condicions de subministrament a les plantes per afavorir contractes a mitjà i llarg termini a preus estables, anteriors a l’actual escalada.